Рисковая: Шарлиз Терон не побоялась нырнуть в воду с высоты в несколько метров (Видео)

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Шариз Терон разместила в Instagram новый пост и впечатлила многих.

Звезда кино отправилась на отдых, где проводит время на шикарной яхте. В самый разгар отпуска Шарлиз Терон захотелось острых ощущений, поэтому она нашла классический выход. Актриса забралась на край корабля и нырнула в воду с высоты в несколько метров. Рисковый трюк записали на видео, еще и в замедленной съемке.

Кадры привлекли внимание юзеров, которые посмотрели ролик почти 2,5 миллиона раз. Кроме этого, в комментариях фолловеры восхитились не только бесстрашием Шарлиз Терон, но и ее красотой в бикини. -0-