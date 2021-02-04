Рита Дакота опубликовала пикантное фото и приобрела еще больше поклонников

Рита Дакота. Фото из Instagram

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Рита Дакота отправилась со своей дочерью и возлюбленным на Бали, откуда делится пикантными кадрами в Instagram. Недавно на ее странице в социальной сети появился новый пост, который еще раз убедил многих в красоте девушки. На снимке она позирует в желтом тонком бикини и белой рубашке с разноцветным принтом. После этого Рита Дакота приобрела еще больше поклонников, а под постом стало появляться все больше восхищенных отзывов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РИТА DАКОТА - ????СТАИ КИТОВ ???? (@ritadakota) К слову, за непродолжительное время фотография певицы с отдыха в тропической стране собрала десятки тысяч лайков. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!