Рита Дакота похвасталась аппетитной фигурой на пляже

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Рита Дакота находится на Бали. Она рассказывает о своей жизни в личном Instagram-аккаунте. В нем можно увидеть результаты ее творчества, кадры из повседневной жизни.

Внимание поклонников приковано не только к творчеству звезды, но и к ее пляжным фото. Недавно она показала несколько снимков со своей пляжной фотосессии. Она лежит на песке в стильном купальнике. Поклонники обратили внимание на аппетитные формы Дакоты, ее красивый загар и счастливые глаза. Снимки получили множество восторженных комментариев.-0-