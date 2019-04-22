Рита Дакота сделала пластическую операцию

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Рита Дакота сделала липосакцию. Об этом она рассказала в личном Instagram-аккаунте.

Звезда разместила фото, на котором виден идеальный пресс.

В сообщении к снимку она подчеркнула, что сделала 3D-скульптурирование тела, чтобы привести свою фигуру в порядок после родов и гормонального сбоя в организме. Певица призналась, что другие способы, включающие спорт, диету, массажи, ей не помогли.

Дакота рассказала об этом потому, что хотела быть со своими фанатами максимально честной. Девушка отметила, что прибегать к операции стоит только после того, как другие методы не помогли достичь хороших результатов.-0-

Фото из Instagram-аккаунта