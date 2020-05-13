Рита Дакота удивила поклонников новостью о болезни в семье

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Рита Дакота разместила в Instagram новый пост, который расстроил поклонников звезды.

Артистка решила предупредить все слухи и из "первых уст" призналась, что у нее в семье диагностировали COVID-19. Знаменитость уточнила, что два теста на коронавирус дали положительный результат у ее экс-супруга Влада Соколовского.

"Миин папа слёг с covid19. Оба теста пришли положительные. Высокая температура, ломота в теле, потеря обоняния и все остальные "традиционные" симптомы короны", - написала Рита Дакота в подписи к посту.

Помимо всего прочего, она добавила, что ее ребенок и она сама являются контактами первого уровня. Певица уточнила, что они чувствуют себя хорошо, а бывший супруг был в гостях уже давно, однако звезда решила сдать тест. Пользователи поддержали Риту Дакоту и пожелали ей и ребенку крепкого здоровья. -0-