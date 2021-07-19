Рита Ора поразила Instagram своей утонченной фигурой в бикини

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая британская певица Рита Ора опубликовала в Instagram новый пост и привлекла внимание юезров.

Певица представила на суд общественности пикантные кадры со съемок нового клипа. Рита Ора предстала перед камерой в кремовом бикини и поразила Instagram своей утонченной фигурой. Разумеется, кадр не остался без внимания юзеров.

За непродолжительное время снимки артистки Риты Оры собрали множество хвалебных комментариев и огромное число лайков. -0-