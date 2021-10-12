Рита Ора в купальнике сделает любую осень очень жаркой (Фото)

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная британская певица Рита Ора порадовала Instagram новым постом.

Звезда решила представить фолловерам и фанатам несколько очень соблазнительных фото. Для этого певица сделала парочку селфи с солнечного отдыха, для которого Рита Ора выбрала светлый и тонкий купальник с цветочным принтом. Артистка не постеснялась сфотографировать себя с разных ракурсов.

С уверенностью можно сказать, что один взгляд на новый пост певицы сделает любую осень очень жаркой. Неудивительно, что поклонники артистки Риты Оры не оставили снимки без внимания и завалили девушку огромным числом хвалебных комментариев. -0-