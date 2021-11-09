Рита Ора в разнообразных образах очаровала своей красотой Instagram

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная британская певица Рита Ора недавно представила в Instagram новый пост, который привлек внимание поклонников.

Артистка приняла участие в фотосессии, для которой примерила сразу несколько разнообразных образов. Местом проведения съемки стал пляж, а вот сама Рита Ора предпочла примерить черное соблазнительное платье. Также знаменитость не упустила шанса очаровать своей красотой Instagram, представ перед камерой в стильной кольчуге и белом наряде.

Стильные снимки певицы не оставили равнодушными поклонников, которые поспешили в комментариях выразить свое восхищение красотой Риты Оры. Неудивительно, что запись в соцсети очень быстро собрала сотни тысяч лайков. -0-