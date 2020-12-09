Риз Уизерспун показала свою повзрослевшую дочь, но никто не смог их отличить (Фото)

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса Риз Уизерспун порадовала поклонников новым фото в Instagram, где представила свою выросшую дочь.

Актриса вместе с 21-летней дочерью Айвой позируют на веранде дома в рождественских свитерах, однако внимание юзеров привлекла не атмосфера снимка, а красота девушек.

Дело в том, что никто не смог отличить маму и дочь, хоть между ними разница в 23 года. Актриса с дочерью выглядят практически одинаково. При первом взгляде на фото никому точно не удалось сказать, где мама, а где дочь.

Фотография произвела настоящий фурор и собрала огромное число лайков. Кроме этого, многие пользователи сети, в том числе и звезды кино, не удержались и оставили массу комплиментов в адрес Риз Уизерспун и ее дочери Айвы. -0-