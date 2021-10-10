Риз Уизерспун представила совместный кадр с Дженнифер Энистон - легендарные красотки вместе!

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса Риз Узерспун, которую ранее признали самой богатой звездой кино в мире, несколько дней назад представила интересный кадр и очаровала Instagram.

Артистка разместила у себя на странице фотографию, которая привлекает внимание, ведь на ней запечатлены две легендарные красотки мирового кинематографа. Риз Узерспун позирует перед камерой в ярком костюме, пока ее сзади обнимает Дженнифер Энистон в черном платье.

Снимок получился атмосферным и привлекательным, что отметили многочисленные фолловеры Риз Узерспун. Неудивительно, что пост в Instagram собрал массу восхищенных комментариев и более миллиона лайков. -0-