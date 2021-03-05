Рядом с берегом в Шотландии появился "летающий корабль" (Фото)

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный житель из Шотландии недавно в сети опубликовал любопытное фото и приковал внимание юзеров. Об этом пишет Daily Record.

Необычную оптическую иллюзию смог запечатлеть мужчина по имени Колин МакКаллум. Он ехал по побережью города Банф, когда заметил на горизонте "летающий корабль". Мужчина включил камеру и сделал интересный кадр.

Как выяснилось, "летающий" танкер не просто так "поднялся в воздух". Все дело в обмане зрения и схожих оттенках неба и моря. В итоге все наложилось друг на друга, из-за чего рядом с берегом Шотландии появился "летающий корабль". -0-

Фото Daily Record