"Рядовой Кисуля": танкист взял жену на работу - ее реакция уморительна (Видео)

Фото 1zoom

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офицер армии решил показать жене свое "рабочее место" и взял ее на стрельбы. Кадры разместили на YouTube. Мужчина залез в танк, а с собой взял жену. Девушка, по всей видимости, упрекала мужчину, что тот целый день только и делает, что катается на танке и расслабляется. Военный решил устроить жене небольшой экскурс, чтобы она прочувствовала все на себе. Девушка поручили ответственное дело - заряжать снаряды в пушку. Она успела сделать один выстрел, после чего муж скомандовал: "Загрузи!". Жена после выстрела вмиг все осознала и сразу же отказалась продолжать такое "развлечение". Ее реакция оказалась уморительной, а вот пользователи не удержались от массы шуток. "Рядовой Кисуля", "Экипаж напуган. Скорость перезарядки "ой все"", "Рядовой Кисуля напуган, скорость перезарядки снижена", "Если ваша "кисуля" мешает играть в танки, покажите ей это видео", - написали в комментариях юзеры, а сам ролик собрал миллионы просмотров. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!