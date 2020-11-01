Роберт Паттинсон принял участие в неоднозначной фотосессии

Роберт Паттинсон. Фото AP
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роберт Паттинсон снялся в необычной фотосессии. Снимки сделаны для издания The Observer.
Фотограф - Даниэль Левитт. Она работала с такими селебрити, как Билли Айлиш и Антонио Бандерас.
Фанаты актера и самого красивого мужчины в мире оценили снимки. Они отметили, что он красавчик и милашка. Фотографии же получились загадочные и необычные. Кто-то из фолловеров не совсем понял посыл, поэтому общее впечатление от фотосессии получилось неоднозначным.-0-