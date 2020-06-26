Робот впервые в истории исполнит главную роль в фантастическом фильме

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории кинематографа, главную роль в фильме сыграет искусственный интеллект по имени Эрика, об этом сообщает HollyWoodReporter.

Машину создали Хироси Исигуро и Кохей Огава из Японии. По информации издания, роботизированная актриса станет героиней научно-фантастического фильма "b".

Съемки начнутся в 2021 году в Европе. У робота нет опыта актерской игры, поэтому команде пришлось создавать ее движения, эмоции, характер и язык тела с нуля. Бюджет картины составит $70 миллионов. -0-