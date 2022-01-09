Роботы стали служить в армии США, но пока только в столовой (Видео)

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересное видео, записанное на одной из военных баз в США, представило издание Stripes. Кадры разместили в Twitter.

В ролике можно увидеть робота, который стал служить в американской армии (однако это не то, о чем вы подумали). Машина работает в столовой, полностью заменив человека. Теперь солдаты могут получить свою еду из "железных рук".

Нового работника назвали Альфред, он довольно успешно справляется с поставленной задачей. На обслуживание одного клиента у Альфреда уходит несколько минут, а все это было сделано для того, чтобы сократить риск распространения коронавируса.

Watch as Alfred the robotic sous chef plates up a perfect Greek salad in just a couple minutes. More than just good food, it's good sense: let Alfred do the cooking as you sit back and relax - or dance along to the rhythm!#robotics ⁠#automation #tech #foodautomation #foodtech pic.twitter.com/HXzgsROSg2 — Dexai Robotics (@DexaiRobotics) November 9, 2021

Впрочем, люди на кухне не остались без работы и занимаются куда более сложными блюдами. Тестирование робота, который стал служить в армии США, продлится до 26 апреля. Если эксперимент пройдет успешно, новые работники появятся еще в десяти воинских частях.-0-