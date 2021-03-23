Родители купили дочке мини-пига, однако дальше все пошло не так (Фото)

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Однажды 15-летняя девочка пролистывала ленту в социальной сети и наткнулась на рекламу, которая ее очень заинтересовала. Внимание на историю обратило издание The Sun.

В объявлении говорилось о том, что за пару кликов человек может стать обладателем милого мини-пига. Естественно, девочка подключила все свое обаяние и уговорила родителей купить ей милую зверюшку.

Сначала все шло хорошо и новый маленький обитатель дома умилял всех, но дальше все пошло не по плану. Спустя три года маленькая свинка уже весила около 130 килограмм, а в длину достигла размеров в 1,2 метра.

Люди поняли, что стали жертвами обмана мошенников, но просто так расставаться с новым членом семье не решились. За все время, которое мини-пиг живет у хозяев, он оказался довольно чистоплотным и даже научился выходить в туалет на улицу.

Владельцы дома поняли, что особо не уживутся со свинкой, поэтому ее перевезли в приют, где проживают более сотни различных животных. Кроме этого, тут находятся четыре других мини-пига, которые вымахали во всю мощь. История повеселила пользователей, а больше всего их умилил один факт: любимое место в квартире - камин, у которого свин часто греет косточки. -0-

Фото The Sun