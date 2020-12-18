Родители купили люльку для будущего малыша, но на нее положила глаз другая особа (Видео)

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit показали уморительный ролик, который быстро набрал популярность в социальных сетях.

Один из пользователей загрузил видео и рассказал его историю. Он поведал, что со своей супругой ждет появление малыша, поэтому в доме во всю идут приготовления. Одним из таких новых атрибутов в жилище стала автоматическая люлька для укачивания младенца.

Родители уже подумали, что можно будет не переживать о бессонных ночах, но не тут-то было. Как оказалось, это устройство приглянулось пушистой любимице хозяев, которая в один момент облюбовала новое место для отдыха. Кошка удобно расположилась и не намеревалась покидать место.

Кадры стали вирусными в сети и собрали около 130 тысяч лайков. К слову, многие юзеры повеселились на славу, когда смотрели видео, что и отметили в комментариях. -0-