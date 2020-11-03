Родители не хотели подпускать пса к новорожденной дочке, но милые кадры изменили все - видео

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейная пара из штата Небраска в США стала счастливыми родителями, когда на свет появилась дочка.

Вместе с ними в доме жил большой пес Беркли, которого они не хотели пускать к ребенку. Люди переживали, что собака может повести себя непредсказуемо, однако все изменили трогательные кадры с видеоняни.

Родители установили в комнате малышки камеру и каждую ночь наблюдали милую картину, после которой все сомнения отпали. Беркли, с наступлением темноты, каждый день заботливо заходил в комнату и проверял девочку: все ли в порядке, накрыта она и находится ли в кроватке. Кадры загрузили в TikTok и они быстро умилили миллионы юзеров сети. -0-