Родители не хотели подпускать пса к новорожденной дочке, но милые кадры изменили все - видео

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейная пара из штата Небраска в США стала счастливыми родителями, когда на свет появилась дочка.
Вместе с ними в доме жил большой пес Беркли, которого они не хотели пускать к ребенку. Люди переживали, что собака может повести себя непредсказуемо, однако все изменили трогательные кадры с видеоняни.
@christinejomiller
We don't deserve dogs. ##bernesemountaindog ##foryou ##fyp ##bestfriendgoals ##dogsoftiktok ##relationshipgoals ##sendmeonmyway ##wholesomemoments ##tiktok♬ Send Me on My Way - Guy Meets Girl
Родители установили в комнате малышки камеру и каждую ночь наблюдали милую картину, после которой все сомнения отпали. Беркли, с наступлением темноты, каждый день заботливо заходил в комнату и проверял девочку: все ли в порядке, накрыта она и находится ли в кроватке. Кадры загрузили в TikTok и они быстро умилили миллионы юзеров сети. -0-