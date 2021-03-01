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Калейдоскоп
01 марта 2021, 15:10

Роковая красотка: Сальма Хайек показала свой стильный наряд для красной дорожки

Сальма Хайек. Фото из Instagram
Сальма Хайек. Фото из Instagram

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек отправилась на вручение престижной премии, а до этого представила в Instagram свой наряд.

Для выхода на красную дорожку звезда выбрала соблазнительное платье, которое подчеркнуло природную красоту актрисы. Сальма Хайек остановила свой выбор на обтягивающем красном платье, которое оголило одно плечо. Дополнительными атрибутами стали пояс на талии селебрити и ее впечатляющие серьги.

Разумеется, пост привлек внимание фолловеров, которые не прошли мимо роковой красотки Сальмы Хайек. В комментариях они оставили массу восторженных отзывов, а пост за несколько часов собрал более полумиллиона лайков. -0-

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