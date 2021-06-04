Ролик, где хозяин оригинально кормит котов с помощью домино, посмотрели 45 миллионов раз

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько месяцев назад на YouTube появилось видео, которое стоит потраченного времени.

Хозяин двух котов посадил их на диету. Для более красочной кормежки он придумал оригинальный способ, который привлек внимание юзеров. Парень выстроил в квартире длинную и замысловатую цепочку из домино, за которой следят его питомцы. Кроме этого, они даже участвуют.

Таким способом хозяин решил покормить котиков. Когда животные проголодаются, то им нужно просто опрокинуть первую костяшку домино. Ролик пришелся по вкусу пользователям сети, которые посмотрели его более 45 миллионов раз. Также люди отметили, что эти три минуты жизни потеряны не зря! -0-