Ролик про обезьянку на рыбалке развеселил 19 миллионов человек (Видео)

В интернете появилось забавное видео про маленькую обезьянку по кличке Биби. Ее владелец регулярно выкладывает ролики о жизни своей питомицы. В этот раз Биби отправилась на рыбалку…

У обезьянки собственная пластмассовая удочка. В первый раз она достала из воды резиновый тапок, второй - игрушечный утюг. Третья попытка стала успешной: Биби вытащила "рыбу" и сразу же отправилась ее готовить. Своим "уловом" она поделилась с котом.

Видео просмотрели более 19 миллионов пользователей сети. Многие подписчики канала оставили очень эмоциональные комментарии: "Бибишка чудесная, заботливая, рыбку котику поймала, в шляпке ходит, красотуля", "Это не ребенок, а вундеркинд какой-то!", "Ну, прямо "рыбачка Соня". Только ручей - это не Черное море, улов мизерный, только котику и хватило. Спасибо, очень повеселилась", "Себя в детстве вспомнил, как на Волгу за рыбой ходил", "И все она знает, что для чего, умничка какая!", "Биби рыбачка классная", "Бибишка прям всезнайка, все может. Умничка. И друзей не забывает".