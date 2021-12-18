Ролик про разговорчивую лису позабавил зрителей YouTube (Видео)

Иван, хозяин лисы Алисы, часто ведет со своей пушистой красавицей беседы. Алиса не прочь поболтать и всегда рада поддержать разговор.

Опубликованный Иваном ролик с такой дискуссией набрал десятки тысяч просмотров и тысячи лайков.

Многие из подписчиков канала оставили свои комментарии: "Для расслабления не нужно слушать шум дождя, а достаточно послушать скрип Алисы", "Рыжий, скрипучий и всеми любимый чудик, жалуется на трудную жизнь", "Классно скрипит рыжая и красивая! Воздухом дышит и в вольер идти не хочется!", "Хозяин Алису понимает с полускрипа", "Голосок у девочки просто ангельский", "Я специально надела наушники, чтобы качественно послушать скрип лисы".