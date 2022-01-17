Ролик с этими обезьянками точно поднимет настроение (Видео)

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одном из YouTube-каналов появилось видео, которое привлекло внимание большого количества пользователей сети.

В ролике обезьянка по кличке Биби заботится о своем друге Оби, промокшем под дождем. Биби забрала его домой, искупала в тазике с теплой водой и накормила. Затем друзья вместе легли на кровать и в обнимку уснули.

Видео с очаровательными животными посмотрели более 9,6 миллионов человек. А всего за неделю ролик собрал 60 тысяч лайков и почти 2 тысячи восторженных комментариев: "Классный ролик! Спасибо. Очень трогательно!", "Сладенькие детишки! Умненькие, красивые", "Очень трогательно! Девочка такая умничка. Сама еще маленькая, а как заботится о малыше!", "Какая милота, еще один Божий одуванчик появился, теперь Бибишечке будет веселей! Маленькое чудо макашоночек. Сплошное умиление!", "Это очень трогательное видео!", "Это просто чудо какое-то, Биби необыкновенна".-0-

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