Ролик с улыбающимся скатом завирусился в сети, но за ним скрывалась печальная правда

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно рыбак из США опубликовал в TikTok видео, которое умилил многих юзеров, однако позже пришло страшное осознание.

Мужчина вытащил из воды ската, который лежал на борту лодки. Американец решил запечатлеть все происходящее на видео, а для пущего эффекта пощекотал ската, после чего тот начал очень мило улыбаться.

Ролик завирусился в сети и быстро собрал почти 120 миллионов просмотров, однако некоторые пользователи развеяли атмосферу милоты, ведь за кадрами скрывалась печальная правда.

Скаты не способны дышать воздухом, а щекотка рыбака только усугубила ситуацию. Таким образом получилось, что мужчина запечатлел на видео не улыбку морского обитателя, а его задыхающееся тело. Этот научный факт быстро осадил пользователей, которые уже принялись писать милые комментарии. -0-