Ролик в TikTok с необычным рецептом чая разозлил тысячи британцев

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В социальной сети TikTok появился ролик, который разозлил десятки тысяч британцев.

Один из пользователей решил себе приготовить чай, однако рецепт выбрал не совсем традиционный. Автор "отвратительного", по мнению британцев, способа добавил сначала в чашку кипяток, после этого в стаканчик налил молоко, добавил сахара и только потом опустил пакетик с чаем. В заключение юзер TikTok бросил в чай бисквитное печенье.

Множество британских пользователей социальной сети разозлились на автора ролика, который назвал его "Как убить британца за 15 секунд". Кадры приготовления "отвратительного" чая быстро набрали почти 800 тысяч просмотров, а также около 70 тысяч лайков.

В комментариях многие осудили автора видео за такой рецепт. "Как он посмел! Это наш священный напиток!" - написал один из юзеров TikTok. -0-