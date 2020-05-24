"Рома, тебе спинку потереть?" Попугай ара принимает душ - видео

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь YouTube показал подписчикам, как его попугай ара любит купаться. Рома (так зовут птицу) тщательно моет голову, крылья, хвост и делает это с большим удовольствием. "Рома, тебе спинку потереть?" - любезно интересуется хозяин, наблюдая за попугаем. Но тот не отвечает - слишком занят!

Герой ролика покорил пользователей: "Как можно не любить этих птиц!", "Купальня маловата, хвостик не вмещается", "Какая прелесть! Спасибо за доставленное удовольствие от просмотра", "С легким паром!".-0-