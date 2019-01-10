Роналдиньо включили в Зал славы

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На стадионе "Маракана" состоялась торжественная церемония включения в Зал славы бразильского футбола экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо, сообщает МИР 24.
Слепок с отпечатками ног спортсмена стал почетным экспонатом Зала славы. В своем личном профиле в Instagram Роналдиньо признался, что до сих пор прокручивает моменты своей карьеры в голове, словно фильм. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении 20 лет карьеры.
В составе сборной Бразилии Роналдиньо был чемпионом мира и обладателем "Золотого мяча".-0-
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