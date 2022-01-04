Роскошный прыжок минипига очаровал многочисленных пользователей YouTube (Видео)

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети завирусился ролик, опубликованный еще в прошлом году. Кадры разместили на YouTube.

В американском городе Хьюстон каждый год проходит уже традиционное соревнование по нырянию в воду. Это событие не привлекло бы особого внимания пользователей, если бы не главные герои шоу - минипиги, карликовые домашние свинки.

Хозяева приносят своих необычных питомцев на соревнование, а после животные выполняют потрясающие трюки. Всего в состязании участвуют несколько десятков минипигов, но роскошный прыжок одного из них особенно очаровал многочисленных пользователей YouTube. Кадры с участием малыша быстро набрали популярность и собрали огромное число просмотров.-0-