Россиянин выиграл конкурс на лучшее фото погоды 2020 года

Фото 'Before A Storm' By Mikhail Shcheglov

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королевское метрологическое общество подвело итоги конкурса на лучшее фото погоды в мире. Самые впечатляющие кадры были опубликованы на официальном сайте.

Фотографы со всего мира присылают свои снимки погоды. В этом году заявки на участие в конкурсе поступили от 7700 человек. После тщательного выбора, лучшим фото погоды в 2020 году признан снимок Алексея Трофимова под названием "Сокровище Байкала".

'Baikal Treasure' By Alexey Trofimov

Также призерами конкурса стали работы Ву Чунг Хуана "Чайные холмы" и "Монстр" Майи Кралик.

'Tea Hills' By Vu Trung Huan

'Monster' By Maja Kraljik

Кроме этого, в конкурсе участвовали и другие не менее восхитительные работы, которые точно достойны вашего внимания. -0-

'Under The Rainbow' By Joann Randles

'Mammatus Outbreak' By Borisss1982

'Frosty Bison' By Lhedien