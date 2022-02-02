Россиянка к 32 годам родила 12 детей. Как она выглядит сегодня?

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина по имени Катя Кириченко отказалась от классической карьеры и выбрала для себя самую важную и сложную работу в мире, ведь к своим 32 годам она стала мамой двенадцати детей. Ее историю рассказывает издание Femmie.

Россиянка из села Верховино Свердловской области твердо уверена, что дети - самое большое счастье, поэтому решила сделать себя максимально счастливой. К тридцати двум годам девушка родила 12 детей, самому старшему ребенку уже 14 лет. Катя была беременна почти каждый год своей жизни, начиная с 18 лет.

Супруги Катя и Янис поженились в 18 лет, а уже через год в их семье появился первенец Максим. По словам женщины, ей было тяжело с первым ребенком. Когда малышу исполнился год, она поняла, что не испытала всех радостей материнства, ведь оба супруга мечтали о дочке. В 20 лет мечта пары сбылась - у них появилась девочка по имени Ева. Дальше Катя и Янис решились на третьего малыша, а сегодня у них уже 12 детей: Максим (14 лет), Ева (12 лет), Алиса (11 лет), Милана (10 лет), Коля (9 лет), Вероника (7 лет), Яна (6 лет), Лера (4 года), двойня Виталина и Лева (3 года), Толя (2,5 года), Вика (1 год).

Многодетная мама радуется своему счастью и буквально светиться, что невозможно не заметить. Кроме этого, Катя и Янис Кириченко не планируют останавливаться только на своих детях. Они уже получили образование в Школе приемных родителей и теперь мечтают взять под опеку несколько детей-сирот.-0-

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