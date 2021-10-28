Россиянка за 40 минут до свадьбы поменяла паспорт, который съела собака

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительная история произошла с девушкой из Мурманска, когда ее пес подкинул "подарочек" на свадьбу. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по Мурманской области.

Женщина по имени Анастасия Балуева собралась замуж, однако позже обнаружила неприятное известие. В день бракосочетания со своим возлюбленным Василием будущая невеста отправилась в магазин, а паспорт оставила на тумбочке дома. По возвращению перед ней предстала неприятная картина, ведь ее пес породы чихуахуа Конор погрыз документ.

Со съеденным паспортом пару отказались регистрировать в ЗАГСе, поэтому они отправились в полицию, где и рассказали удивительную историю. Счет шел на минуты, и правоохранители вошли в положение будущей семьи. Уже через 40 минут на руках Анастасии был новенький паспорт и пара не опоздала на регистрацию. Ситуация казалась безвыходной, однако, как уточнили в полиции, в индивидуальном порядке проверка данных и восстановление документа может проводиться очень быстро. -0-