Российская чемпионка по фигурному катанию восхитила сеть своей дочерью

Юлия Липницкая. Фото из Instagram
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая опубликовала в Instagram новый пост, который умилил юзеров.
Девушка представила людям свою дочь Каталину. Малышке исполнилось четыре месяца, в честь чего и был сделан пост. В кадре ребенок запечатлен на руках у мамы, а также отдыхает и веселится. Разумеется, эти фотографии не оставили равнодушными юзеров, которые выразили свое восхищение в комментариях.
Помимо всего прочего, фотографии маленькой дочки Юлии Липницкой быстро собрали десятки тысяч лайков и массу комплиментов. -0-