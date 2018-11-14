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Российская эстрадная певица Лолита Милявская отмечает 55-летие

Калейдоскоп 14.11.2018 | 07:16
Лолита Милявская во время торжественного закрытия "Славянского базара в Витебске", 2012 год
Лолита Милявская во время торжественного закрытия "Славянского базара в Витебске", 2012 год

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская эстрадная певица, актриса, телеведущая и режиссер Лолита Милявская отмечает сегодня 55-летие.

Лолита Марковна Милявская родилась 14 ноября 1963 года в городе Мукачево в Закарпатье (Украина). Мама - Алла Дмитриевна Никифорова - пела в "Джаз-Бэнд Мари", папа - Марк Львович Горелик - был ведущим ее концертов и одновременно продюсером. Родители Лолиты часто были на гастролях, поэтому она воспитывалась у дедушки и бабушки. В 10 лет будущая певица переехала в Киев.

С 1972 года Лолита начала петь в коллективе у мамы. Через два года девушка познакомилась с молодой начинающей певицей Ириной Понаровской из ВИА "Поющие гитары", которая взяла Лолу к себе работать бэк-вокалисткой. Позднее юная певица поступила на режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры. После его окончания в 1985 году Лолита уехала в Одессу, работала в Одесской областной филармонии (выступала в жанре разговорной миниатюры). Впоследствии познакомилась с Александром Цекало и уехала в Москву.

Концерт Лолиты Милявской в Могилеве, 2007 год
Концерт Лолиты Милявской в Могилеве, 2007 год

В 80-х годах Лолита Милявская вместе с Александром Цекало создали Кабаре-дуэт "Академия". Неординарный и смешной дуэт красивой высокой девушки и маленького полного бородатого мужчины стал популярным. Их сравнивали с известной американской парой Сони и Шер. Первый совместный альбом под названием "Маленький переворот" вышел в 1992 году, а через два года появился еще один - "Небальные танцы", вознесший дуэт к вершинам хит-парадов. Коллектив пользовался большой популярностью до конца девяностых. Аншлаговые концерты прошли в странах СНГ, Европы и США. Параллельно Лолита и Александр попробовали себя в качестве ведущих программы "TV пицца", работали в проекте "Утренняя почта" на канале ОРТ. Вместе с мужем Александром Цекало Лолита выступала более десяти лет.

Во время бенефиса Льва Лещенко на сцене Летнего амфитеатра XXI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", 2012 год
Во время бенефиса Льва Лещенко на сцене Летнего амфитеатра XXI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", 2012 год

По итогам 1999 года Лолите Милявской была вручена премия "Овация" в номинации VIP как самой разносторонней певице, актрисе, режиссеру, ведущей и телеведущей.

С весны 2000 года Лолита начала сольную карьеру. В январе 2001 года вышел ее альбом "Цветочки". Спустя два с половиной года Лолита презентовала второй альбом и программу "Шоу разведенной женщины". Чувство юмора, яркая речь - все это позволило Лолите поработать и в качестве конферансье. Она вела программы вместе с Аленой Апиной, Валдисом Пельшем и Алексеем Кортневым, участвовала в творческих вечерах композитора Игоря Крутого. С 2005 года - ведущая программы "Без комплексов", в сентябре 2008 года вела продолжение телепроекта "Суперстар-2008" на телеканале НТВ. С 2011 года Лолита была членом жюри музыкального шоу талантов "Фактор А", а в следующем году стала ведущей популярной телепрограммы "Субботний вечер" на телеканале "Россия-1" вместе с Николаем Басковым и Андреем Данилко.

Концерт Лолиты Милявской на "Славянском базаре в Витебске", 2012 год
Концерт Лолиты Милявской на "Славянском базаре в Витебске", 2012 год

Является лауреатом национальной телевизионной премии "ТЭФИ 2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" за ток-шоу "Лолита. Без комплексов" на российском Первом канале.

По версии Forbes, в 2013 году Лолита вошла в двадцатку самых богатых российских музыкантов.

Милявская как актриса в разное время поучаствовала в съемках детективного телесериала "Короли российского сыска", музыкального фильма "Безумный день, или Женитьба Фигаро", мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки", музыкального проекта "Золушка", сериала "Татьянин день", мюзикла "Красная шапочка".

Лолита Милявская активно гастролирует, принимает участие в различных музыкальных и телевизионных проектах. Личную жизнь артистка не скрывает. Замужем она была пять раз. Пятым мужем стал тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов.

На следующий день после своего юбилейного дня рождения, 15 ноября 2018 года, Лолита выступит в Минске на сцене Дворца Республики.-0-

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знаменитость, музыка, Россия
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