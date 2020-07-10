Российская фигуристка впечатлила Instagram очень зажигательным танцем - видео

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в Instagram новый пост и восхитила юзеров социальной сети.

Спортсменка устроила зажигательный танец на съемочной площадке, который заряжает энергией. Девушка подписала пост: "Когда работа на съёмочной площадке в удовольствие".

Также девушка призналась, что всегда обожала хореографию, джаз и балет. Разумеется, свежие кадры с Алиной Загитовой пришлись по вкусу подписчикам и они за несколько часов посмотрели ролик сотни тысяч раз. В свою очередь, многие восхитились движениями и гибкостью российской фигуристки, что отметил в комментариях под постом. -0-