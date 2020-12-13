Российская фигуристка выполнила невероятный прыжок (Видео)

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская фигуристка Софья Самоделкина продемонстрировала широкой общественности уникальный трюк, который она выполнила на тренировке. Кадры она опубликовала у себя в Instagram.

В ролике можно увидеть тринадцатилетнюю спортсменку, которая катается по люду, демонстрирую свои впечатляющие навыки. Впрочем, это было не самым интересным. Сначала Софья Самоделкина выполняет четверной сальхов, а после исполняет четверной риттбергер.

Пользователи оказались в восторге от невероятного прыжка. К слову, четверной риттбергер никогда в истории не выполняли на соревнованиях. -0-