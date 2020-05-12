Российская фигуристка взволновала сеть пикантным фото

Елизавета Туктамышева. Фото из Instagram
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская спортсменка Елизавета Туктамышева поделилась в Instagram несколькими откровенными снимками и заставила фолловеров дышать чаще.
На фото звезда спорта предстала в домашнем виде, проведя фотосессию онлайн. "Новая реальность - новые правила. Первая фотосессия по фейстайм", - написала она в подписи к посту. Кроме этого, она примерила довольно пикантный наряд в нижнем белье.
Фанаты тепло приняли все снимки 23-летней Елизаветы, отметив красоту и стройность ее фигуры. Разумеется, не обошлось и без восторженных комментариев, которых менее чем за сутки набралось несколько сотен. -0-