Российская гимнастка взволновала Instagram серией снимков с пляжа

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая спортсменка из России Александа Солдатова впечатлила Instagram, когда представила пользователям новый пост.

Российская гимнастка отправилась на отдых и не упустила момент, чтобы сделать несколько солнечных фото. Для этого Александра Солдатова выбралась на пляж, примерив красное бикини и джинсовые шорты. Знаменитость взволновала сеть своей серией фотографий, покрутившись перед камерой.

Пользователи не остались в стороне и выразили свое восхищение в массе хвалебных комментариев. Юзеры отметили красоту российской гимнастки, а также завалили девушку комплиментами по поводу ее фигуры. Неудивительно, что пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-