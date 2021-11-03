Российская спортсменка Алина Загитова восхитила Instagram новым роликом

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская фигуристка Алина Загитова разместила в Instagram новый пост, который впечатлил многих юзеров сети.

Знаменитость устроила небольшое представление, во время которого кардинально сменила свой наряд. Сначала Алина Загитова появляется перед камерой в спортивном костюме с коньками в руках. После этого детали образа фигуристки начинают меняться по щелчку пальцев. Сначала появляются туфли, а затем знаменитость преображается и примеряет на себя привлекательный вечерний образ.

Поклонники Алины Загитовой не остались в стороне и тепло приняли новый ролик в Instagram, который восхитил многих. В комментариях появилось множество восторженных отзывов, а сами кадры за короткое время посмотрели огромное число раз. -0-