Российская спортсменка поставила в тупик Instagram своими еле заметными лосинами (Фото)

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетка из России Дарья Клишина опубликовала у себя на странице новый пост, который с первого взгляда озадачил многих юзеров сети.

Знаменитая спортсменка представила широкой общественности кадр со своей утренней тренировки. Для этого Дарья Клишина удобно расположилась на спортплощадке, чтобы провести разминку, однако Instagram оказался в тупике из-за ее еле заметных лосин. Девушка выбрала легинсы бледно-розового оттенка, из-за чего те сливаются с кожей. В итоге создается впечатление, будто Дарья Клишина занимается голышом.

"Начни неделю с улыбки", - написала легкоатлетка под публикацией. Сам пост привлек внимание юзеров и быстро собрал множество лайков, а также массу разнообразных комментариев. -0-