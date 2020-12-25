Российская супермодель показала себя во всей красе - соблазнительное фото

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская фотомодель Алеся Кафельникова поделилась с подписчиками в Instagram впечатляющим кадром.

Для селфи с отдыха, где сейчас и проводит время звезда, Кафельникова выбрала черное бикини и разноцветную тунику, которую трудно заметить. Это и не удивительно, ведь все взгляды были прикованы к красоте и стройной фигуре девушки.

Фото из Instagram

К слову, ранее Алеся Кафельникова разместила в соцсети не менее интригующий кадр, а до этого журнал Forbes внес супермодель в список самых перспективных людей России до 30 лет. -0-

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