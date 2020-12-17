Российская супермодель снялась в плаще на голое тело (Фото)

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супермодель из России Алеся Кафельникова приняла участие в фотосессии для австралийской фотохудожницы Акилы Берджауи. Снимки появились в Instagram.

22-летняя девушка предстала перед камерой в очень пикантном образе, примерив на себя лишь легкий плащ. Оранжево-золотистый наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру Алеси Кафельниковой, а отсутствие нижнего белья под одеждой только сделало кадры горячее.

Красоту российской супермодели сложно оспаривать, поэтому в комментариях только восхищенные отзывы. К слову, журнал Forbes ранее признал Кафельникову одной из самых перспективных россиянок в возрасте до 30 лет. -0-