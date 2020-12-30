Российская супермодель восхитила сеть своим откровенным фото

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супермодель Алеся Кафельникова опубликовала в Instagram новый снимок, который пришелся по вкусу аудитории социальной сети.

23-летняя девушка, которую ранее признали одной из самых перспективных россиянок до 30 лет, показала фотографию с отдыха. Кафельникова позирует на фоне тропиков, а за ее спиной красуются пальмы и впечатляющий закат. Супермодель решила прибавить немного пикантности и выбрала для фотосессии темный купальник и короткие шорты с высокой талией.

Неудивительно, что откровенной фото русской красавицы привлекло внимание пользователей сети. Юзеры за непродолжительное время оставили под записью множество комментариев и лайков.