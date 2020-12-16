Российские полицейские спасли пешеходов, остановив лихача своим авто - видео

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ДПС совершили героический поступок и спасли жизни нескольких пешеходов. Кадры опубликовала на YouTube пресс-служба МВД РФ.

Инцидент произошел 16 декабря рядом с одним из пешеходных переходов в городе Череповец. Правоохранители повернули на перекрестке и остановились перед "зеброй", чтобы пропустить пешеходов. В этот момент водитель служебного авто заметил в зеркале лихача, который приближался к людям и не собирался сбавлять скорость.

Полицейский моментально принял решение, включил спецсигналы и выехал наперерез ВАЗ 2112. В итоге машина столкнулась с авто ДПС и остановилась, а пешеходы остались невредимы. Никто из пассажиров и водителей не пострадал. -0-