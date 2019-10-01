Российские туристы пытались вынести чемодан еды из отеля в Турции

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристы из России попытались вынести чемодан с едой из отеля в турецком городе Манавгат. Об этом сообщает телеканал МИР24 со ссылкой на турецкую газету Haberturk .

При выезде из гостиницы туристы вызвали подозрение у сотрудников отеля, которые попросили одного из постояльцев показать содержимое чемодана. В нем оказались блюда из утреннего меню, а также фрукты и напитки, разложенные по пакетам. Персонал изъял у туристов продукты и разрешил им покинуть гостиницу.

Представители отеля отметили, что забирать еду и напитки в номера запрещено. Это правило указано в документах, которые постояльцы подписывают при заезде.

"Мы работаем по системе "все включено". Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?", - удивился один из сотрудников отеля. Он предположил, что путешественники неправильно поняли правила проживания в гостинице.-0-