Российские звезды подрались в рамках "боевого" челленджа – видео

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети стал набирать популярность новый "боевой" челлендж, который запустила Зои Белл – дублер Ума Турман в фильме "Убить Билла".

Сначала в этом незатейливом задании приняли участие голливудские звезды, а теперь он добрался до России. Суть челленджа проста: пользователь Instagram наносит удар в камеру, а после передает эстафету другим участникам, которые должны показать, что кулак соперника застал их в самый неподходящий момент.

Звезды российского кино и шоу-бизнеса с радостью приняли эстафету и в челлендже уже приняли участие Гоша Куценко, Александр Ревва, Роман Курцын, Александр Робак, Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов и другие. -0-