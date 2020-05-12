Российские звезды записали клип в поддержку всех, кто работает во время пандемии – видео

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки российских музыкальных исполнителей, пребывающих в самоизоляции, присоединились к акции "Мы работает для вас". Видео было опубликовано на YouTube.

В записи музыкального клипа приняли участие более 30 звезд, в том числе Григорий Лепс, Стас Михайлов, Николай Басков, Владимир Пресняков, Пелагея, Валерий Сюткин, Полина Гагарина, Александр Маршал и другие.

Музыканты посвятили песню и видео тем людям, которые продолжают работать во время эпидемии коронавируса. Это работники оперативных служб, медики, продавцы, таксисты, курьеры, полицейские и военные, водители общественного транспорта и машинисты метро.

Организаторы акции поблагодарили этих людей за их труд и отметили, что те каждый день совершают истинный подвиг во имя жизни и здоровья каждого человека. Автором композиции стал Олег Шаумаров, который прославился работой с Алло Пугачевой, Максимом Фадеевым и другими звездами российской эстрады. -0-