Российский кинокомикс "Майор Гром" стал самым популярным фильмом на Netflix

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский кинокомикс "Майор Гром: Чумной Доктор" стал самым популярным фильмом в мировом рейтинге на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает портал FlixPatrol.

Фильм обогнал такие произведения, как "Улица страха. Часть 1: 1994", "Отцовство" и "Волшебный дракон". "Майор Гром" стал самым просматриваемым в Бельгии, Бразилии, Чехии, Италии и других странах.

Картина "Майор Гром: Чумной Доктор" Олега Трофимова вышла в прокат весной, ее перевели на несколько языков. В фильме рассказывается о полицейском из Санкт-Петербурга. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность делают майора Грома идеальным героем.-0-