Российский космонавт запечатлел загадочные летающие объекты на орбите Земли - видео

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Русский космонавт Иван Вагнер из иллюминатора МКС запечатлел очень странные летающие объекты. Интересными кадрами он поделился в Twitter.

Мужчина попытался записать на видео северное сияние, однако вместо этого в объектив камеры попали пять загадочных объектов, которые появляются на несколько секунд и движутся на одинаковом расстоянии друг от друга.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia's longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

Разумеется, многие принялись гадать, что же это могло быть? Сам космонавт предположил, что это были метеоры или спутник. Впрочем, не отбросил в сторону мужчина и тот вариант, что по орбите Земли пролетели НЛО. Кадры вызвали массу споров в комментариях, однако самой разумной версией считают, что на видео записали полет спутников системы связи Starlink Илона Маска. -0-