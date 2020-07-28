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Калейдоскоп
28 июля 2020, 19:10

Российский мультфильм вошел в пятерку самых популярных мировых детских шоу

Фото ТАСС
Фото ТАСС

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мультсериал от российских аниматоров "Маша и Медведь" вошел в пятерку самых популярных развлекательных шоу на планете, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование агентства Kidz Global.

Опрос людей проводился онлайн весной 2020 года. В нем приняли участие более 60 тысяч человек из 43 стран мира. По мнению респондентов, российский сериал "Маша и Медведь" вошел в пятерку самых популярных мировых детских шоу.

Так, согласно опросу, анимационная работа из России снискала популярность у девочек до шести лет, а также у детей в Латинской Америке и Европе. В прошлом году проект "Маша и Медведь" отпраздновал свой десятилетний юбилей.

За все это время мультфильм был переведен на 39 языков мира, получил четыре бриллиантовые "кнопки" от YouTube, а также стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Анимационный ролик под названием "Маша плюс каша" посмотрели на онлайн-платформе более 4 миллиардов раз.-0-

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анимация интернет опрос рейтинг рекорды Россия
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