Российский танк Т-80 научился стрелять дровами

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты петербургского 61-го бронетанкового завода испытали отремонтированный танк Т-80, произведя выстрел по мишени поленом, сообщает телеканал "МИР 24" .

Чтобы при стрельбе дуло танка не загорелось, в него залили воду. Пушка выполнила свою задачу исправно, однако чудо-снаряд" до своей цели не долетел. Еще находясь в дуле, бревно от удара разлетелось на множество щепок, которые посыпались на землю деревянным дождем.

Во время испытаний специалисты также проверили знаменитые летные возможности боевой машины, которую прозвали летающим танком за ее способность прыгать. Танк успешно разогнался до 80 км/ч и совершил прыжок с трамплина на 14 м.

Танк Т-80 был разработан в конце 60-х годов прошлого века и был принят на вооружение советской армии в 1976 году. Он является единственным российским танком с газотурбинным двигателем, который прежде устанавливался на вертолеты.-0-